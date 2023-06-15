لايدي غاغا تتعرض لهجوم واسع بسبب عقار للصداع

تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.



