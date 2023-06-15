"عَ مفرق طريق" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم اللبناني في كندا



وكان فيلم" عَ مفرق طريق" All Roads Lead To Rome الذي سبق أن شارك في مهرجانيّ البحر الاحمر السينمائي الدولي في جدة في شهر كانون الاول ٢٠٢٢، وفي مهرجان مالمو السينمائي في السويد في نيسان ٢٠٢٣، قد حقق نجاحا كبيرا في لبنان، بعدما شكّل سابقة تجلّت باستمرار عروضه في الصالات اللبنانية لمدة خمسة أشهر رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالوطن. الفيلم خلطة من الكوميديا الرومنسية العائلية الراقية ،أبطالها ممثل مشهور ( شادي حداد) وشابة لبنانية فرنسية ( ربى زعرور) واربع راهبات ( جوليا قصّار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل وسينتيا كرم) ستتقاطع طريقهم في منطقة وادي قنوبين الساحرة بطبيعتها وطاقتها. الفيلم من كتابة جوزيفين حبشي ومن اخراج لارا سابا، و يشارك في الفيلم كل من الممثلين نقولا دانيال ورفعت طرابيه وهيام ابو شديد وجوزيان بولس وشربل زيادة وعماد فغالي.