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فن

نجوى كرم تؤثر بالجمهور بحفلها في الكويت خلال حديثها عن مرض والدتها: ما حدا فوق راسه خيمة

2023-06-15 | 07:44
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نجوى كرم تؤثر بالجمهور بحفلها في الكويت خلال حديثها عن مرض والدتها: ما حدا فوق راسه خيمة

احيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا خيريًا في الكويت، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، إذ اشرف عليه مستشفى بيت عبدالله لرعاية الأطفال في الكويت، وجمعية سند للرعاية التلطيفية في لبنان.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو والصور من اجواء الحفل واستوقف الجمهور مقطع فيديو لاقى تفاعلا كبيرا حيث تأثرت الفنانة اللبنانية على المسرح خلال حديثها عن مرض والدتها واثرت بجميع الحضور.

وفي التفاصيل، تحدثت نجوى كرم، خلال الحفل، ن تجربتها المؤلمة مع مرض والدتها، شاكرة الجمعيات التي قدَّمت لها العون والمساعدة في تلك المحنة.

وقالت نجوى: "لو سألنا حدن إنت بتآمن بقلك طبعًا ممنوع تسألو هيدا السؤال، أنا بقلو فرجيني عملك الإيمان بالأعمال وأنا بحيي جمعية بيت عبدالله وجمعية سند يلي قامو بهالعطاء الكبير، يلي كلنا سوا ما حدا منا فوق راسه خيمة إلا ما في مطرح لوجع يتجرر شوي ليتخبر إيمانه بالحياة".

ثم تابعت نجوى بتأثر محاولةً تمالك نفسها من البكاء: "بشكر جمعية سند الكريمة إنو كانوا واقفين حدي وقفة كبار ووقفة إنسانية، أنا شخصيًا ما كنت مصدقة إنو في بعد بالدني ناس بقدروا يمدوا إيدن لناس ويقولوا إنو إحنا بعد معكن، في هي اللحظة بالوجع يلي احنا كنا عايشين فيه مع والدتي، حسيت إنو ربنا بعتلي ناس".

واضافت نجوى ان صحة والدتها تحسنت كثيرا بفضل الله و الاشخاص الذين وقفوا الى جانبها.

كلمه نجوى كرم عن جمعيه سند ولحظات مؤثرة تشارك فيها الحضور تجربة مرض والدتها 🙏#نجوى_كرم_في_الكويت @najwakaram pic.twitter.com/PZd0fkiFdX

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فن

نجوى كرم

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