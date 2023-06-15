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فن

نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن

2023-06-15 | 09:07
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نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن
نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.

وعبرت نانسي، من خلال تعليقها على الصورة عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في الحفل، شاكرة للملكة رانيا على استضافتها.

وجاء في تعليق نانسي: "سررت جدا بلقاء جلالة الملكة رانيا التي تأسر قلوب الجميع، في حفل عشاء "مؤسسة ومركز الحسين للسرطان".

واضافت: "ممتنة للأميرة غيدة طلال لمجهودها الملحوظ في المرضى المحتاجين، إن تفانيكي ملهم جداً".

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