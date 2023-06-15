نانسي عجرم توجه رسالة لـ الملكة رانيا بعد الحفل الخيري الذي جمعهما بالاردن

وعبرت نانسي، من خلال تعليقها على الصورة عن سعادتها الكبيرة للمشاركة في الحفل، شاكرة للملكة رانيا على استضافتها.
وجاء في تعليق نانسي: "سررت جدا بلقاء جلالة الملكة رانيا التي تأسر قلوب الجميع، في حفل عشاء "مؤسسة ومركز الحسين للسرطان".
واضافت: "ممتنة للأميرة غيدة طلال لمجهودها الملحوظ في المرضى المحتاجين، إن تفانيكي ملهم جداً".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
الجنوب في موعد مع الحدث الأضخم لعام ٢٠٢٣ ولأول مرة حفل انتخاب Miss Janoub.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.
نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني صورة عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام".