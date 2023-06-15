لقب "ملكة جمال الجنوب" يعود الى الساحة .. اليكم موعد الحفل

سيقام الحفل مساء السبت بتاريخ 24 حزيران 2023 في Life Venue - الجية.
لحجز بطاقاتكم 81522518 _ 81522519
التغطية الإعلامية برعاية تلفزيون الجديد.
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A post shared by Miss Janoub (@missjanoub)
A post shared by Miss Janoub (@missjanoub)
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة ، عبر انستغرام، جمعتها بالملكة رانيا العبد لله، من كواليس الحفل الخيري الذي أقيم في الأردن منذ ايام.
تعرضت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لموقف لا تحسد عليه خلال احتفال جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي يوم أمس في الاردن.
نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني صورة عبر خاصيّة القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام".