تدهور الحالة الصحية لـ سيلين ديون ومقرب منها يكشف وضعها
اقلقت اخبار جديدة عن الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون محبيها، اذ اكدت مصادر مقربة منها ان صحتها تتدهور بسبب معاناتها من "متلازمة الشخص المتيّبس"، وذلك بعد فترة من إلغاء حفلاتها لعامي 2023 و2024.
وفي التفاصيل، قال المصدر لموقع "RadarOnline" بأن سيلين قد تكون غير قادرة على احياء اي حفلات بعد الآن اذ ان صحتها اسوأ بكثير مما تصرح عنه، مشيرا الى انا بالكاد تستطيع تحريك جسمها، وتتألم بشكل كبير.
وتابع المصدر ان حالة النجمة العالمية لا تتحسن بالرغم من ان فريق طبي متخصص يتابع حالتها بدقة اذ قال: "هي تعاني من مرض مستعص ومهما عملت بجهد مع الأطباء فهي ببساطة لا تتحسّن".