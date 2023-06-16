امل عرفة تحتفل بـ عيد ميلاد ابنتها سلمى عمايري وجمالها يلفت الانظار

احتفلت الممثلة السورية أمل عرفة بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى عمايري، من طليقها الممثل السوري عبد المنعم عمايري.

وشاركت امل مع متابعيها عبر انستغرام صورتين لابنتها، ظهرت في الاولى منها بعمر الطفولة و الاخرى حديثة وارفقتها بتعليق عبرت من خلاله عن فخرها بها وتمنياتها لها بحياة سعيدة اذ كتبت: "18 عاما فيهن فرحي ودمعي وصبري وايماني ووجودي وغيابي وسفري وراحتي وتعبي وأملي... هدول انفرشولك بدربك لتمشي عليهن يا ماما... قلبي مع كل نفس عم يدعيلك بالنجاح والسعادة يا صبيتي الحلوة يا قطعة مني برا جسمي عايشة وعم تتحرك وتكبر".

وتابعت امل: "قد الكون بحبك واكتر سلمى هابي بيرثدي وعقبال فرحتنا بشهادتك".

وعلى صورة اخرى كتبت امل في رسالة لابنتها سلمى: "العمر كلو وربي يكتبلك النجاح والقوة والصحة".