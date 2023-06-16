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فن

علاقة ناصيف زيتون و دانييلا رحمة الى الواجهة من جديد بعد طرحه " حبيبي وبس "

2023-06-16 | 04:47
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علاقة ناصيف زيتون و دانييلا رحمة الى الواجهة من جديد بعد طرحه " حبيبي وبس "

تستمر التكهنات حول العلاقة التي تجمع الفنان السوري ناصيف زيتون بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مع كل جديد يصدره اي منهما.

وعادت التخمينات حول هذه العلاقة الى الواجهة من جديد خلال اليومين الماضيين بعد ان طرح ناصيف زيتون اغنيته الجديدة "حبيبي وبس"، اذ لاحظ المتابعون امرا مفاجئًا ارتبط باسم دانييلا.

وفي التفاصيل، يبدو ان ناصيف بات قريبا من عائلة دانييلا، اذ ان كليب اغنيته الجديد هو من اخراج أوديل رحمة، وهي ابنة عم دانييلا رحمة ومديرة أعمالها في الوقت نفسه.

وكان لافتا ان هذا التعاون هو الاول بين ناصيف و اوديل.

من جهتها، نشرت اوديل على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع من الاغنية ارفقتها بتعليق: سعيدة جدًا لمشاركتي أخيرًا مشروعًا عزيزًا على قلبي "حبيبي وبس".

وتوجهت اوديل الى ناصيف قائلة: "أنت فنان حقيقي ، مخلص للغاية، شكرًا لك على الموسيقى الرائعة التي أنشأتها".

وتابعت: "إلى الفريق المذهل، تهانينا لكم على العمل الجاد والطاقة الإيجابية، لقد نقلتم معنى العمل الجماعي إلى مستوى جديد تمامًا. لا أعتقد أنه كان من الممكن تحقيق ذلك بدون كل جهودك! أنتم يا رفاق "حبيبي وبس" !!"

وختمت: "إلى من آمن بي ووقف بجانبي منذ البداية تعرف من أنت ... شكرا من أعماق قلبي".

وكانت دانييلا رحمة اول المعلقين على الفيديو حيث اكتفت بوضع اشارات عبرت من خلالها عن سعادتها.

 

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فن

ناصيف زيتون

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