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فن

محمد هنيدي يسخر من تامر حسني : البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس

2023-06-16 | 10:18
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محمد هنيدي يسخر من تامر حسني : البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس
محمد هنيدي يسخر من تامر حسني : البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس

مازح الفنان المصري محمد هنيدي زميله الفنان المصري تامر حسني والجمهور بنشره بوستر فيلم "تاج" واضافة تعديلات بسيطة.

وقام هنيدي بوضع وجهه بدلاً من وجه تامر على البوسر، واستبدل القطار بثمرة البطيخ ، مشيرًا إلى أن هذا البوستر يعود لفيلمه الجديد "المرعى البريمو".

ونشر هنيدي اليوستر على صفحته عبلا امستغرام و ارفقها بتعليق: "المرعي البريمو.. قريبًا في الصيف.. البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيل."

وأضاف الفنان المصري ممازحًا: "أي حد هيقولي البوستر مسروق من فيلم تامر.. هقوله أيوة إحنا جبنا مصمم سلمنا البوستر واختفى واكتشفنا بعدها إنه سارقه، بس إحنا كنا ادناه فلوس فمضطرين ننزله."

من جهته، رد الفنان تامر حسني، على صديقه الفنان محمد هنيدي، قائلًا: "يا هنيدي إحنا غلابة بنشيل أوتوبيسات وطيارات منقدرش إحنا على البطيخ.. وبعدين أنت براحتك يا نجم".

تامر حسني
تامر حسني
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محمد هنيدي يسخر من تامر حسني : البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس

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تامر حسني

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