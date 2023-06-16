محمد هنيدي يسخر من تامر حسني : البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس

وقام هنيدي بوضع وجهه بدلاً من وجه تامر على البوسر، واستبدل القطار بثمرة البطيخ ، مشيرًا إلى أن هذا البوستر يعود لفيلمه الجديد "المرعى البريمو".

ونشر هنيدي اليوستر على صفحته عبلا امستغرام و ارفقها بتعليق: "المرعي البريمو.. قريبًا في الصيف.. البوستر مسروق علشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيل."

وأضاف الفنان المصري ممازحًا: "أي حد هيقولي البوستر مسروق من فيلم تامر.. هقوله أيوة إحنا جبنا مصمم سلمنا البوستر واختفى واكتشفنا بعدها إنه سارقه، بس إحنا كنا ادناه فلوس فمضطرين ننزله."

من جهته، رد الفنان تامر حسني، على صديقه الفنان محمد هنيدي، قائلًا: "يا هنيدي إحنا غلابة بنشيل أوتوبيسات وطيارات منقدرش إحنا على البطيخ.. وبعدين أنت براحتك يا نجم".