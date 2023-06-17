فيديو طريف يجمع حسن الرداد بـ زوجته ايمي سمير غانم

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A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad)
أثار الفنان اللبناني زياد برجي الجدل بين الجمهور بعد طرحه الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أعلنت الفنانة المصرية ميس حمدان سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين، مؤكدة أن التقليد كان تجربة سيئة بالنسبة لها وسبب لها ضرراً بالغاً، حيث علّقت على ذلك بالقول: "ضرني أكثر من ما نفعني".
أثبتت الفحوص الطبية ضرورة توقف الفنانة المصرية هلا رشدي عن نشاطها لفترة طويلة إلى حين الشفاء التام من المرض.