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فن

أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته

2023-06-17 | 05:19
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أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته
أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته

تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصللي الترند على وسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وفي التفاصيل، كشفت وفاء في أحدث ظهور تلفزيوني لها خضوعها لعملية جراحية، نافية الاشاعات التي لاحقتها حول خضوعها لعملية تكميم معدة من اجل انقاص وزنها.
ولفتت وفاء موصللي في حديثها انها اخفت هذه المعلومة عن اقرب الناس اليها وبالاخص ابنتها نايا الاندلس لانها تعيش في دبي .
وطلبت وفاء موصللي من الجمهور عدم مشاركة صور لها حفاظا على صحة ابنتها النفسية وقالت ” هلأ بنتي بتعرف بس هذا لا يعني انها ما عندها هواجز”.
وتابعت: “بنتي ما عم تتحمل صاير معها انهيار عصبي”.
 
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أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته

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