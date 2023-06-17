أحدث ظهور لـ وفاء موصللي بعد خضوعها لعملية جراحية.. هذا ما كشفته

وفي التفاصيل، كشفت وفاء في أحدث ظهور تلفزيوني لها خضوعها لعملية جراحية، نافية الاشاعات التي لاحقتها حول خضوعها لعملية تكميم معدة من اجل انقاص وزنها.ولفتت وفاء موصللي في حديثها انها اخفت هذه المعلومة عن اقرب الناس اليها وبالاخص ابنتها نايا الاندلس لانها تعيش في دبي .وطلبت وفاء موصللي من الجمهور عدم مشاركة صور لها حفاظا على صحة ابنتها النفسية وقالت ” هلأ بنتي بتعرف بس هذا لا يعني انها ما عندها هواجز”.وتابعت: “بنتي ما عم تتحمل صاير معها انهيار عصبي”.