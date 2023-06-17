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فن

فنانة مصرية تتوقف عن الغناء بسبب المرض

2023-06-17 | 05:32
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فنانة مصرية تتوقف عن الغناء بسبب المرض
فنانة مصرية تتوقف عن الغناء بسبب المرض

أثبتت الفحوص الطبية ضرورة توقف الفنانة المصرية هلا رشدي عن نشاطها لفترة طويلة إلى حين الشفاء التام من المرض.



وفي التفاصيل، كشفت الفنانة المصرية أنها تعاني من نتوءات على الأحبال الصوتية، موجهة رسالة إلى جمهورها ومحبيها ممن سيشاهدونها طيلة الأزمة الصحية، مطالبة إياهم بعدم الهمس حينما تتحدث إليهم، لأنها تسمع بشكل جيد والمشكلة فقط تتلخص في صوتها عند الحديث.
ويذكر أن الجمهورعرف هلا رشدي من خلال الأغاني التي قدمتها بشكل مختلف، وظهورها بصحبة طفلها الصغير في عدد من مقاطع الفيديو الكوميدية، فضلاً عن مشاركتها في بعض الأعمال الفنية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر.
 
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فنانة مصرية تتوقف عن الغناء بسبب المرض

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