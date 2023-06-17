ميس حمدان تعلن سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين

وفي التفاصيل، قالت ميس خلال ظهورها في برنامج "الراديو بيضحك"، إن تقليدها للفنانين في بداية مشوارها الفني جعل الجمهور ينسى موهبتها في التمثيل والاستعراض، وكانوا يعتبرونها مقلدة فقط، معلقة: "الجمهور وضعني فقط في مكان التقليد وبكل دور أعمله كان بيسأل أنا بقلد مين؟".

وتابعت: موهبة التقليد طغت كثيراً على شخصيتها، وهي تعتبرها هبة ونعمة من الله، معلقة: "ما انكرش اني عندي موهبة التقليد طاغية على شخصيتي وأشكر الله عليها صبح وظهر ومسا وبكل الوقت".

وأضافت: "أنها حاولت ان تنسي الجمهور موهبتها في التقليد من خلال ابتعادها عنه؛ لكن ذلك كلفها جهداً ووقتاً طويلين".