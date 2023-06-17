زياد برجي يطرح الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة.. ما علاقة رولا بحسون

وفي التفاصيل نشر زياد الاعلان التشويقي لأغنية "أنا لمين"، على حسابه الرسمي عبر انستغرام.
وكان اللافت في المنشور أن اسم الاعلامية اللبنانية رولا بحسون من ضمن الـ "تاغ" على الأغنية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سبب وجودها في الكليب وما علاقتها في الأغنية.
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A post shared by Ziad Bourji (@ziadbourji)
A post shared by Ziad Bourji (@ziadbourji)
أعلنت الفنانة المصرية ميس حمدان سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين، مؤكدة أن التقليد كان تجربة سيئة بالنسبة لها وسبب لها ضرراً بالغاً، حيث علّقت على ذلك بالقول: "ضرني أكثر من ما نفعني".
أثبتت الفحوص الطبية ضرورة توقف الفنانة المصرية هلا رشدي عن نشاطها لفترة طويلة إلى حين الشفاء التام من المرض.
تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصللي الترند على وسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.