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فن

زياد برجي يطرح الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة.. ما علاقة رولا بحسون

2023-06-17 | 08:16
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زياد برجي يطرح الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة.. ما علاقة رولا بحسون
زياد برجي يطرح الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة.. ما علاقة رولا بحسون

أثار الفنان اللبناني زياد برجي الجدل بين الجمهور بعد طرحه الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وفي التفاصيل نشر زياد الاعلان التشويقي لأغنية "أنا لمين"، على حسابه الرسمي عبر انستغرام.

وكان اللافت في المنشور أن اسم الاعلامية اللبنانية رولا بحسون  من ضمن الـ "تاغ" على الأغنية، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن سبب وجودها في الكليب وما علاقتها في الأغنية.

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