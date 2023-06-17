زياد برجي يطرح الاعلان التشويقي لأغنيته الجديدة.. ما علاقة رولا بحسون

أعلنت الفنانة المصرية ميس حمدان سبب ابتعادها عن تقليد الفنانين، مؤكدة أن التقليد كان تجربة سيئة بالنسبة لها وسبب لها ضرراً بالغاً، حيث علّقت على ذلك بالقول: "ضرني أكثر من ما نفعني".