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فن

باسم ياخور يلغي متابعة زوجته رنا الحريري و الاخيرة تقوم بردة فعل مفاجـئة بعد اخبار طلاقهما

2023-06-17 | 10:45
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باسم ياخور يلغي متابعة زوجته رنا الحريري و الاخيرة تقوم بردة فعل مفاجـئة بعد اخبار طلاقهما
باسم ياخور يلغي متابعة زوجته رنا الحريري و الاخيرة تقوم بردة فعل مفاجـئة بعد اخبار طلاقهما

لا تزال قضية طلاق الممثل السوري باسم ياخور من زوجته رنا الحريري تتصدر حديث المتابعين لا سيما بعد خروج معلومات جديدة الى العلن.

وفي التفاصيل، لاحظ المتابعون ان باسم ياخور حذف زوجته الكاتبة السورية رنا حريري من قائمة متابعة الاصدقاء على انستغرام، الامر الذي خلف تساؤلات كثيرة لدى الجمهور عن ما اذا كان الامر بمثابة تأكيد على الانفصال الواقع بين الطرفين.

وبالرغم من اي من باسم او رنا لم يؤكدا او ينفيا خبر الانفصال، قالت مصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الخلاف بين الزوجين بات اكبر ما دفع رنا الى رفع دعوى طلاق ضد باسم.

لكن بالمقابل، قام الزوجان بنشر صور على حسابهما عبر انستغرام باستخدام خاصية القصص المصورة، ظهرا فيها من المكان نفسه ما قد يكون اشارة على نفيهما للموضوع.

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باسم ياخور

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