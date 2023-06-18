فيديو رومانسي يجمع باسل خياط بـ زوجته والجمهور يتفاعل

نشر الفنان السوري باسل خياط فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي عبر "انستغرام".

وفي التفاصيل، ظهر باسل برفقة زوجته ناهد زيدان في إحدى السهرات في دبي.



وظهر الثنائي بلقطات رومانسية حيث كانا يرقصان معا ويُعانقان بعضهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت على الفيديو، ولفت المتابعون جمال ناهد، مشيرين إلى انهما يليقان ببعضهما.