بعد انفصالها عن بيكيه.. علاقة حب جديدة بين شاكيرا وبطل العالم؟

وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن علاقة شاكيرا والنجم البريطاني هاميلتون، الذي يصغرها بنحو سبع سنوات، رومانسية وتتجاوز الصداقة، لافتة الى أنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من شاكيرا، أن علاقتها العاطفية مع بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، في مراحلها الأولى، واصفين إياها بأنها بداية "مرحة" للنجمة الكولومبية.الجدير ذكره ان شاكيرا تعرفت على هاميلتون منذ فترة وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا".