الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

بعد انفصالها عن بيكيه.. علاقة حب جديدة بين شاكيرا وبطل العالم؟

2023-06-18 | 04:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد انفصالها عن بيكيه.. علاقة حب جديدة بين شاكيرا وبطل العالم؟
بعد انفصالها عن بيكيه.. علاقة حب جديدة بين شاكيرا وبطل العالم؟

يبدو أن المغنية الكولومبية من اصول لبنانية، شاكيرا، قد تجاوزت أزمة انفصالها عن نجم كرة القدم المعتزل جيرارد بيكيه، وها هي تدخل في علاقة عاطفية جديدة.

وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن علاقة شاكيرا والنجم البريطاني هاميلتون، الذي يصغرها بنحو سبع سنوات، رومانسية وتتجاوز الصداقة، لافتة الى أنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من شاكيرا، أن علاقتها العاطفية مع بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، في مراحلها الأولى، واصفين إياها بأنها بداية "مرحة" للنجمة الكولومبية.
الجدير ذكره ان شاكيرا تعرفت على هاميلتون منذ فترة وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا".
 
مقالات ذات صلة
بعد انفصالها عن بيكيه.. علاقة حب جديدة بين شاكيرا وبطل العالم؟

فن و منوعات

فن

شاكيرا

جيرارد بيكيه

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كورتني كارداشيان تعلن حملها من زوجها ترافيس باركر خلال حفله.. هكذا كانت ردة فعله
رقصة دانييلا رحمة تتصدر وهي تعلق: ليلة مليئة بالحب والضحكات

اقرأ ايضا في فن

ماريتا الحلاني في أحدث ظهور من شهر العسل في المالديف
10:11

ماريتا الحلاني في أحدث ظهور من شهر العسل في المالديف

لا يزال اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني يتصدر حديث المتابعين، بعد أن كانت قد احتفلت بزواجها من الشاب كميل ابي خليل منذ اسابيع قليلة، في حفل زفاف ضخم اقيم بحضور الاهل والاقارب واصدقاء العروسين المقربين.

10:11

ماريتا الحلاني في أحدث ظهور من شهر العسل في المالديف

لا يزال اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني يتصدر حديث المتابعين، بعد أن كانت قد احتفلت بزواجها من الشاب كميل ابي خليل منذ اسابيع قليلة، في حفل زفاف ضخم اقيم بحضور الاهل والاقارب واصدقاء العروسين المقربين.

محامي اليسا يكشف تفاصيل الدعوى المقدمة ضدها في الامارات
08:26

محامي اليسا يكشف تفاصيل الدعوى المقدمة ضدها في الامارات

بعد أن أعلنت مؤخرا الفنانة اللبنانية اليسا، أن القضاء اللبناني أصدر حُكما لصالحها في أزمتها مع شركة "وتري"، حول أغنيتها "أنا وبس"، كشف محامي اليسا مارك حبقة تفاصيل جديدة حول الموضوع.

08:26

محامي اليسا يكشف تفاصيل الدعوى المقدمة ضدها في الامارات

بعد أن أعلنت مؤخرا الفنانة اللبنانية اليسا، أن القضاء اللبناني أصدر حُكما لصالحها في أزمتها مع شركة "وتري"، حول أغنيتها "أنا وبس"، كشف محامي اليسا مارك حبقة تفاصيل جديدة حول الموضوع.

فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها
08:22

فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها

تحدثت الفنانة المصرية نيرمين الفقي خلال حلولها ضيفة ضمن أحد برامج قناة رؤيا الأردنية، عن عدم ممانعتها باتخاذ خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها لم تقفل هذا الباب، لكنها تنتظر الشخص المناسب.

08:22

فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها

تحدثت الفنانة المصرية نيرمين الفقي خلال حلولها ضيفة ضمن أحد برامج قناة رؤيا الأردنية، عن عدم ممانعتها باتخاذ خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها لم تقفل هذا الباب، لكنها تنتظر الشخص المناسب.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023