كورتني كارداشيان تعلن حملها من زوجها ترافيس باركر خلال حفله.. هكذا كانت ردة فعله

وفي التفاصيل، وخلال حضورها حفل حفل فرقة "Blink-182"، التي يعمل معها زوجها ترافيس باركر، رفعت كورتني لافتة كتبت عليها: "ترافيس أنا حامل"، لتعلن أمام الحضور عن انتظار طفلهما الأول.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ كورتني، ظهرت فيه وهي تقفز وسط الجماهير بالحفل، وعندما رآها زوجها هرع إليها ليعانقها ويقبلها، واحتفل معها بهذا الخبر السعيد.