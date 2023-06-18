أحمد السقا يحذر من تقنية الذكاء الاصطناعي.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، قال أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا": "ربنا إدانا مخ والمخ هو اللي عمل الإنترنت والذكاء الاصطناعي، يعني هو اللي عمل كل حاجة، فالذكاء الاصطناعي حجمه ضئيل جدا قدام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا وهو المخ".وأبدى السقا استيائه من استخدام هذه التقنيات، محذرا متابعيه من الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، ومبينا أن مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ستؤدي خلال الفترة المقبلة إلى إلغاء عقل الإنسان.وفاجأ الفنان المصري أحمد السقا في نهاية حديثه، زوجته الإعلامية مها الصغير التي هي إحدى مقدمات البرنامج، قائلا: "تحياتي ليكي يا مدام السقا".لترد عليه الإعلامية إيمان عز الدين، بسؤال "هل الستات بيعرفوا يكدبوا؟"، فأجابها: "لأ طبعا".