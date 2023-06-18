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فن

فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها

2023-06-18 | 08:22
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فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها
فنانة مصرية شهيرة تكشف مواصفات رجل احلامها

تحدثت الفنانة المصرية نيرمين الفقي خلال حلولها ضيفة ضمن أحد برامج قناة رؤيا الأردنية، عن عدم ممانعتها باتخاذ خطوة الزواج، مشيرة إلى أنها لم تقفل هذا الباب، لكنها تنتظر الشخص المناسب.

وفي التفاصيل، قالت نيرمين: "عمري ما قفلت قلبي وكل واحدة عندها الأمومة والأنوثة، ولكن لما يجي ابن الحلال اللي يقدر يخليها تقدم على الزواج، لان الواحدة لما تنجح بتكون عاوزة راجل قوي تتسند عليه علشان تخلع رداء الرجولة ولا تبقى سوى امرأة".
وتابعت: "بيجي لي عرسان ولكني مش كل يوم بنزل وبخرج ومش بدي نفسي الفرصة إني أقابل أشخاص، وفي الآخر ده رزق هيجي هيجي بإذن الله".
وقالت إنها تتمنى الارتباط برجل يتمتع بمواصفات محددة، بينها درجة تعليمه وثقافته، إضافة إلى تربيته وانحداره من عائلة أصيلة، مضيفة: "ومتدين مش مجرد كلمة علشان يقدر يحافظ عليا ومش متدلع ولا سليط اللسان".
 
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