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فن

ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن.. هذا ما أوضحته

2023-06-19 | 02:36
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ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن.. هذا ما أوضحته
ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن.. هذا ما أوضحته

تراجعت الفنانة المصرية ميرهان حسين، عن قرار اعتزالها الفن، وأكدت أن كلماتها فهمت "بالخطأ" وأن ما قصدته وقتها كان اعتزال "السوشيال ميديا" وليس التمثيل، وبررت تصرفاتها بمرورها بحالة إحباط.


وفي التفاصيل، ظهرت ميرهان حسين في فيديو على حسابها الرسمي عبر إنستغرام، وقالت: وحشتوني جداً وآسفة بجد إني اختفيت عليكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم عشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن".
وأوضحت: "بخصوص موضوع اعتزالي أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا والناس لفترة".
وأضافت ميرهان حسين: "أنا عديت بفترة فيها إحباط جامد زي أي بني آدم ممكن يعدي بفترات بحياته ويجيله إحباط ويتعب ويكتئب، وبوقفة الناس اللي بيحبوه جنبه بيقدر يعدي الوقت الصعب".
وعلقت ميرهان على الفيديو، قائلة: شكراً على الحب والدعم اللي فرح قلبي، وعرفني أن حبكم نعمة من ربنا، شكراً لكل حد منكم بعتلي مسدچ أو حاول يوصلي ويعبرلي عن حب جميل ويحسسني أني ما تعبتش عالفاضي، شكراً لكل اللي قالوا في حقي كلمة حلوة.
وختمت الفنانة المصرية: "إن شاء الله هارجع أكون معاكم، وربنا يكتب الخير ليا ولكل الناس، شكراً مرة تانية من قلبي".
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ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن.. هذا ما أوضحته

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