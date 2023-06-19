ميرهان حسين تتراجع عن قرار اعتزال الفن.. هذا ما أوضحته

وفي التفاصيل، ظهرت ميرهان حسين في فيديو على حسابها الرسمي عبر إنستغرام، وقالت: وحشتوني جداً وآسفة بجد إني اختفيت عليكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم عشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن".وأوضحت: "بخصوص موضوع اعتزالي أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا والناس لفترة".وأضافت ميرهان حسين: "أنا عديت بفترة فيها إحباط جامد زي أي بني آدم ممكن يعدي بفترات بحياته ويجيله إحباط ويتعب ويكتئب، وبوقفة الناس اللي بيحبوه جنبه بيقدر يعدي الوقت الصعب".وعلقت ميرهان على الفيديو، قائلة: شكراً على الحب والدعم اللي فرح قلبي، وعرفني أن حبكم نعمة من ربنا، شكراً لكل حد منكم بعتلي مسدچ أو حاول يوصلي ويعبرلي عن حب جميل ويحسسني أني ما تعبتش عالفاضي، شكراً لكل اللي قالوا في حقي كلمة حلوة.وختمت الفنانة المصرية: "إن شاء الله هارجع أكون معاكم، وربنا يكتب الخير ليا ولكل الناس، شكراً مرة تانية من قلبي".