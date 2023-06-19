أحلام الشامسي تحتفل بعيد زواجها.. ما قالته مؤثر

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بذكرى زواجها الـ 20 من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.

وفي التفاصيل شاركت أحلام جمهورها فرحتها بهذه المناسبة، ووثّقت فيديو على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام"، ظهرت فيه مع زوجها في لقاء صحافي تحدثا فيه عن أول لقاء جمعهما، حيث قال لها: "انت عارفة ان الله خلقك ليا"، كما ضم الفيديو مجموعة من اللحظات الرومنسية التي جمعتهما، على أنغام أغنية "مكتوبة ليك" للفنانة اللبنانية إليسا.

وأعربت أحلام عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، ووصفت زوجها بنعمة من الله، حيث قالت: "كل عام واحنا روح وجسد لا الروح تعيش بلا جسد ولا جسد تعيش بلا روح وكل عام بقول الحمدلله على نعمة مبارك بن محمد الهاجري يا دعوة أمي لي في سجودها".

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحلام مع هذه المناسبة، وتمنوا لها ولزوجها دوام السعادة والفرح وألا يفرق الله بينهما.