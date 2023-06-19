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فن

رشا شربتجي تستذكر والدها هشام شربتجي في عيد الاب: رح أحتفل فيك بقلبي كل لحظة

2023-06-19 | 05:17
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رشا شربتجي تستذكر والدها هشام شربتجي في عيد الاب: رح أحتفل فيك بقلبي كل لحظة

مع حلول عيد الاب، استذكرت المخرجة السورية رشا شربتجي، والدها المخرج السوري الراحل هشام شربتجي، الذي توفي منذ شهر تقريبا بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بجلطة دماغية منذ حوالي السنتين.

وفي التفاصيل، نشرت رشا على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مقاطع مصورة لوالدها الراحل تنوعت بين لقاءات صحفية لهما معا، ومقطتفات من جنازته، وكلام الفنانين والنجوم عنه.
وختمت رشا الفيديو بتسجيل صوتي لها، قالت فيه: "رغم كل الحزن.. كنت مليانة فخر... فخر بهاد الحب اللي تركتو.. بالسمعة الطيبة بالعمل العظيم اللي انجزتو.. بكل لحظة وقفت فيا معك وراء الكاميرا... الكل كان عم يودعك ويتشكرك... وأنا بدي إشكر كل حدا كان معك بحياتك ورحيلك... لأنو رح يبقوا جزء منك.....بابا الله معك".
هذا وأرفقت رشا شربتجي الفيديو بالتعليق التالي: "عم يقولوا إنو اليوم هو عيد الأب بس مالو مهم كتير هالشي... لأنو بالنسبة إلي عيدك هو اليوم وكل يوم ورح إحتفل فيك بقلبي كل لحظة.. هشام شربتجي بتمنى تكون اليوم بمكان بيستاهل روحك الطيبة المبدعة.. بحبك بابا.. رح كمل مشوارك وإتاكد إنو الله وانت دايما ح تكونوا معي".
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رشا شربتجي تستذكر والدها هشام شربتجي في عيد الاب: رح أحتفل فيك بقلبي كل لحظة

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فن

رشا شربتجي

هشام شربتجي

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