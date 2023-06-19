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فن

اليكم آخر ما قاله الشيف رمزي قبل وفاته والنجوم ينعونه بكلمات مؤثرة

2023-06-19 | 05:55
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اليكم آخر ما قاله الشيف رمزي قبل وفاته والنجوم ينعونه بكلمات مؤثرة

غيَّب الموت يوم الأحد، الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة عن عمر 52 عاما.

بدورها نعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الشيف الرمزي، ونشرت صورة للراحل على حسابها عبر تويتر، وعلقت قائلة: "خبر محزن شيف رمزي الله يرحمك وتكون نفسك بالسماء".
كما نشر الفنان اللبناني وسام صباع صوة لـ الشيف رمزي، وأرفقها بالتعليق التالي: "الرحمة لروحك الطيبة رمز للإنسانية الشيف رمزي"
وكان الراحل الشيف رمزي قد نشر على حسابه عبر فيسبوك في أيامه الأخيرة، صورة مع عائلته وأرفقها بالتعليق التالي:" رحمك الله والدي العزيز والله يخليلنا الوالدة، أم الكفاءات.مشتاق ولكن متطمّن فأنتَ كل لحظة معي تبارك خطواتي .رضاك معلّم ورضا الوالدة.والله يرحم موتى جميع الناس والأحباء".


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