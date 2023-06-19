اليكم آخر ما قاله الشيف رمزي قبل وفاته والنجوم ينعونه بكلمات مؤثرة

غيَّب الموت يوم الأحد، الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة عن عمر 52 عاما.