ستيفاني صليبا ترد على انتقاد تصميم قالب الحلوى الخاص بعيد ميلادها: شعب مكبوت!

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور، اذ لاقى تصميم قالب الحلوى الكثير من الانتقادات من قبل المتابعين والمغردين عبر تويتر، حيث اعتبروا انه يوحي بأمور لا اخلاقية، فانهالت التعليقات التي تعبر عن انزعاجها من هذا الامر.وفي اول رد لها على الانتقادات، وبحسب ما نشر موقع "ليبانون فايلز"، فقد ابدت ستيفاني صليبا انزعاجها من التعليقات والهجوم الذي تعرضت له بسبب تصميم قالب الحلوى والرمز المحفور عليه، معتبرة أن "الشعب مكبوت بطبيعته ونيته عاطلة".وبحسب ما ذكر الموقع نفسه، فإن الحقيقة هو بأن ما حُفر على قالب الحلوى يرمز الى خارطة "بحر السكون" الشهير على سطح القمر.