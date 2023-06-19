هل تصبح ميغان ماركل "الانفلونسر" الأعلى أجرا في العالم

رجح خبراء أن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ستصبح واحدة من أعلى المؤثرين أجرا في العالم، بحصولها على حوالي 256 ألف دولار لقاء كل منشور تروج من خلاله للعلامات التجارية، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية انها قد تصبح الوجه الدعائي الجديد لدار الموضة الفرنسية "ديور".



هذا وكانت ميغان قد تلقت ضربة موجعة من "سبوتيفاي" قبل بضعة أيام، بعد إعلان الشركة أنها لن تجدد شراكتها معها وبالتالي ستوقف بث البودكاست الخاص بها Archetypes لموسم ثان، وهو القرار الذي تحدثت تقارير أنه قد يكبد ميغان وهاري خسائر تقدر بـ 10 ملايين دولار.

ومع هذا، فإن ميغان في طريقها لتجاوز أزمة "سبوتيفاي"، بعدما كشف مصدر مقرب منها أنها قد تنجح في كسب ملايين الدولارات حال قبولها العرض المقدم لها من جانب دار ديور الفرنسية.

وأوردت بهذا الخصوص صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبير الماركات، نيك ايد، قوله إن ميغان قد تصير واحدة من أبرز المؤثرين في العالم، وقد تكسب ملايين الدولارات لو اصبحت وجه "ديور" الجديد.

