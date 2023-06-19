زفاف باسل خياط ورزان جمال في "الثمن" يتصدر الترند والجمهور يتفاعل

وحازت الحلقة على إعجاب الجمهور، بسبب ما تناولته من أحداث مفاجئة وتشويق عال.
واعتبر الجمهور أن الحلقة الأخيرة هي "الأجمل" على الإطلاق، خاصة مع جرعة التشويق والخوف العالية التي عاشوها خلال أحداث العمل، خوفا على شخصية "زين" الذي يلعب دورها الفنان السوري باسل خياط وشخصية "سارة" التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية رزان جمال، اللذان عاشا صراعات ومشكلات لا تنتهي، لتأتي النهاية التي انتظرها الجميع، ويحتفل الثنائي بزفافهما الذي وصفه البعض بـ"الأسطوري".
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A post shared by Talal Mardini - طلال مارديني (@talal.mardini)
A post shared by Talal Mardini - طلال مارديني (@talal.mardini)
ردّ الفنان المصري رامي صبري، على تصريحات زميله الفنان تامر عاشور خلال حلول الاخير ضيفاً على برنامج "حبر سري"، والذي تحدّث خلاله عن رامي، وذلك برسالة تحمل طابع السخرية.
كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية خلال تصريحات صحافية عن حبّه للتمثيل، ومواصفات فتاة أحلامه.
احتفلت المملكة المتحدة البريطانية، يوم أمس الأحد، بيوم عيد الأب، حيث احتفل الملك تشارلز بهذه المناسبة بصور ورسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.