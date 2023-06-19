زفاف باسل خياط ورزان جمال في "الثمن" يتصدر الترند والجمهور يتفاعل

وحازت الحلقة على إعجاب الجمهور، بسبب ما تناولته من أحداث مفاجئة وتشويق عال.

واعتبر الجمهور أن الحلقة الأخيرة هي "الأجمل" على الإطلاق، خاصة مع جرعة التشويق والخوف العالية التي عاشوها خلال أحداث العمل، خوفا على شخصية "زين" الذي يلعب دورها الفنان السوري باسل خياط وشخصية "سارة" التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية رزان جمال، اللذان عاشا صراعات ومشكلات لا تنتهي، لتأتي النهاية التي انتظرها الجميع، ويحتفل الثنائي بزفافهما الذي وصفه البعض بـ"الأسطوري".