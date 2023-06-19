"باتت تحرّك جسمها بصعوبة".. تدهور حالة سيلين ديون الصحية

بعد إلغاء جميع حفلات النجمة سيلين ديون بسبب تدهور حالتها الصحية بعد معاناتها من "متلازمة الشخص المتيّبس"، وهي اضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، يسبب تصلّب العضلات والتشنجات المؤلمة التي تظهر وتختفي بين الحين والآخر، وقد تتفاقم مع مرور الوقت.

