في عيد الاب.. هل ألمح الملك تشارلز إلى إمكانية تحسين العلاقة مع نجله الأمير هاري؟

ونشر حساب العائلة المالكة على انستغرام، صورة للملك مع والده الراحل الأمير فيليب، وأخرى للملكة كاميلا مع والدها الراحل الميجور بروس شاند، أما الصورة التي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي فهي التي جمعت بين الأميرين ويليام وهاري، وتبدو عليهما السعادة مع والدهما في بالمورال.وقد اعتبر الكثيرون أن هذه الصورة التي اختارها الملك هي رسالة واضحة منه برغبته في بقاء ابنه الأمير هاري ضمن كنف العائلة، وهي بمثابة مد يد له للعودة إلى والده وشقيقه رغم كل ما حصل، وكل الحرج الذي تسبب به لهما.وأرفق المنشور الملكي برسالة مختصرة جاء فيها : "للآباء في كل مكان، نتمنى لكم يوم أب مميزاً للغاية اليوم".