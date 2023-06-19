في عيد الاب.. هل ألمح الملك تشارلز إلى إمكانية تحسين العلاقة مع نجله الأمير هاري؟

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A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)
A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)
ردّ الفنان المصري رامي صبري، على تصريحات زميله الفنان تامر عاشور خلال حلول الاخير ضيفاً على برنامج "حبر سري"، والذي تحدّث خلاله عن رامي، وذلك برسالة تحمل طابع السخرية.
كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية خلال تصريحات صحافية عن حبّه للتمثيل، ومواصفات فتاة أحلامه.
عُثر اليوم على جثة المخرج السينمائي العراقي لؤي فاضل، بعد ان فُقِدَ قبل ستة أيام في العاصمة بغداد، عقب خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.