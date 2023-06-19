جوزيف عطية يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية خلال تصريحات صحافية عن حبّه للتمثيل، ومواصفات فتاة أحلامه.



وفي التفاصيل قال جوزيف إنه يستعد لدخول التمثيل الفترة المقبلة، مضيفا: "بحب أقدم أدوار الأكشن مثل أحمد السقا وأدوار رومانسية، وأتمنى العمل مع منى زكي وأهنّئها على مسلسلها الجديد".

وكشف جوزيف عطية عن مواصفات فتاة أحلامه وسر تأجليه لفكرة الزواج، قائلاً: "أنا لست مؤجلاً لفكرة الزواج ولكن في هذا الوقت أنا غير جاهز لهذه الخطوة، وسيحدث ذلك في الوقت المناسب".

وأضاف جوزيف: "أما بالنسبة لشريكة حياتي، فأحب أن تكون حلوة وذكية وتثق فيّ لأن لدي معجبات".

يُذكر أن جوزيف عطية وصل مصر منذ يومين لإحياء عدد من الحفلات الغنائية والاتفاق على أكثر من عمل غنائي يتم التحضير لها الفترة المقبلة.