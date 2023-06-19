رامي صبري يرد على تصريحات تامر عاشور برسالة ساخرة

وفي منشور عبر خاصية القصص المصورة على حسابه عبر "إنستغرام"، قال رامي: "شكراً يا تمورا على كلامك عني، ودايماً لما بيكلموني إني أعمل حفله وإني اختار حد معايا في أي حفل خارج أو داخل مصر باختارك أنت أول واحد، لأنك فنان موهوب جداً جداً وتستحق أنك تكون معايا في حفل واحد وعلى مسرح واحد وجنبي في دعاية الحفل كمان".الجدير ذكره أن تامر عاشور كان قد صرّح في برنامج "حبر سرّي" عندما سألته المذيعة أسما إبراهيم عن تقاضي صبري أجراً أعلى من أجره في الحفل الذي جمعهما بالكويت في آذار الماضي، مؤكداً أن الأجر لا يهم، والأهم هو أداء المطرب على المسرح واستقبال الجمهور له، قائلا: "أنا معرفش رامي صبري أخد كام ولكن رامي إذا طلب قد ما أنا باخد 10 مرات هو يستحق، لكن هي مش بالسعر وإنما بالأداء والاختيار والأغاني وحب الجمهور".