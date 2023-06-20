ماريتا الحلاني توجه رسالة رومانسية لزوجها كميل أبي خليل.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، نشرت ماريتا صورة تجمعها بزوجها كميل على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، ظهر فيها الثنائي وهما في حالة من السعادة والبهجة، وأرفقت ماريتا تعليقاً على الصورة عبرت من خلاله عن مدى حبها لزوجها قائلة:.."kamilabikhalil I love you".
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علم موقع “صدى البلد” أن نجل الفنانة السورية أصالة والمخرج طارق العريان "علي" قد أجرى عملية جراحية.
أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي، من خلال منشور لها على حسابها الخاص عبر"انستغرام"، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة الرعاية المركزة فور وصولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتكون تحت ملاحظة الأطباء.
نشرت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لابنتهما الصُغرى "ميلانا"، في احدث ظهور للاخيرة، خصوصا انها بعيدة عن الاضواء وعدسات الكاميرا.