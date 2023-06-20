سعد لمجرد يقدّم هدية خاصة لـ زوجته غيثة العلاكي

وفي التفاصيل، شارك سعد متابعيه على "انستغرام" بمجموعة صور كشف من خلالها الهدية لرفيقة دربه، وهي عبارة عن جرو بنّي صغير، وأرفق الصور بتعليق كتب فيه: "قولوا مرحباً لـ لولا، هديتي المتواضعة لغيثة".وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رومانسية الفنان المغربي سعد لمجرد ومحاولاته الدائمة في التعبير عن حبّه لزوجته بشتى الطرق وفي كل المناسبات.