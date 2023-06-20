هكذا يواجه جوزيف عطية التعليقات السلبية

وفي التفاصيل، أعرب جوزيف في حديث لـ "فوشيا" عن سعادته بأصداء أغنيته الجديدة "البغددة"، التي طرحها أخيرا، وتعاون فيها مع الملحن المصري عزيز الشافعي، وهي من إخراج جاد شويري.ولفت الفنان اللبناني إلى أنه يهتم بالتعليقات الإيجابية فقط على مواقع التواصل الاجتماعي كما يعمل على إعادة نشر التغريدات أحيانا، إلا أنه لا يعير الانتقادات السلبية أي اهتمام.وأضاف الفنان اللبناني، أنه لا يكتئب، بل أحيانا يواجه "الزعل" من التعليقات السلبية، مشيرا إلى أنها كانت تأثر به أكثر في السابق.وعن تعاونه مع جاد شويري، قال جوزيف إن المخرج اللبناني ابن مصر، ويعرف ما يحتاجه السوق.وأكد جوزيف عطية أن الجمهور العربي في أي بلد كان يشعره بالطاقة الإيجابية، مشيرا إلى أن أعماله ربما هي الأقرب لسوريا والأردن ولبنان، إلا أنه يسعى للتواجد أكثر في مصر من خلال أغنيته الأخيرة "البغددة".