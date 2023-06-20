والدة نوال الزغبي تلفت الانظار بجمالها وصغر سنها في اول ظهور علني لها

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر تويتر، بنشر صورة لوالدتها في اول ظهور هلني للاخيرة، عايدتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها.

