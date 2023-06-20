والدة نوال الزغبي تلفت الانظار بجمالها وصغر سنها في اول ظهور علني لها
فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر تويتر، بنشر صورة لوالدتها في اول ظهور هلني للاخيرة، عايدتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها.
وقد أرفقت نوال الصورة بتعليق قالت فيه: "الله يخليلي ياكي يا أحلى إم بالدني"، ليتفاعل معها المتابعون بشكل كبير، ويتمنون لـ نوال ووالدتها العمر المديد والصحة والسعادة.
ولفتت والدة نوال الزغبي الانظار بجمالها وصغر سنها، اذ اشار عدد كبير من المتابعين انها نافست ابنتها جمالا، وانها بدت وكأنها شقيقتها لا والدتها، حيث قال احد المتابعين: "مامت نوال قمر بجد.. عرفنا جمال نوال طالع لمين".