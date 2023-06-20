"ميلانا" ابنة وائل كفوري في ظهور نادر
نشرت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لابنتهما الصُغرى "ميلانا"، في احدث ظهور للاخيرة، خصوصا انها بعيدة عن الاضواء وعدسات الكاميرا.
وفي التفاصيل، ظهرت "ميلانا" ابنة وائل كفوري وانجيلا بشارة من داخل حوض السباحة، حيث عمدت والدتها إلى عدم إظهار وجهها بشكل واضح، واضعة اشارة قلب على جزء من الصورة.
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعتبروا ان ملامح ميلانا الظاهرة بدت شبيهة بملامح والدها وائل كفوري، معبرين عن حبهم الكبير لهما.