"ميلانا" ابنة وائل كفوري في ظهور نادر

وفي التفاصيل، ظهرت "ميلانا" ابنة وائل كفوري وانجيلا بشارة من داخل حوض السباحة، حيث عمدت والدتها إلى عدم إظهار وجهها بشكل واضح، واضعة اشارة قلب على جزء من الصورة.الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعتبروا ان ملامح ميلانا الظاهرة بدت شبيهة بملامح والدها وائل كفوري، معبرين عن حبهم الكبير لهما.