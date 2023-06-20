فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة

وفي التفاصيل، طالبت منة من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، ونشرت صورة لوالدتها داخل غرفة المستشفى، وعلقت قائلة: "أمي داخلة الرعاية، ادعولها، ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً".



وكانت الفنانة المصرية، قد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي في عملين هما "جعفر" العمدة" و"سره الباتع".