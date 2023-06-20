فنانة مصرية شهيرة تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة
أعلنت الفنانة المصرية منة فضالي، من خلال منشور لها على حسابها الخاص عبر"انستغرام"، عن تعرض والدتها لأزمة صحية، أدت إلى دخولها غرفة الرعاية المركزة فور وصولها إلى أحد المستشفيات الكبرى، لتكون تحت ملاحظة الأطباء.
وفي التفاصيل، طالبت منة من الجمهور الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، ونشرت صورة لوالدتها داخل غرفة المستشفى، وعلقت قائلة: "أمي داخلة الرعاية، ادعولها، ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً".
وكانت الفنانة المصرية، قد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي في عملين هما "جعفر" العمدة" و"سره الباتع".