غنى غندور تدخل القفص الذهبي مدنيا في قبرص

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A post shared by G H I N A G H A N D O U R (@ghinaghandourofficial)
A post shared by G H I N A G H A N D O U R (@ghinaghandourofficial)
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موعد زواجها من خطيبها السوري ناريك ناربيكيان، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام نواعم".
اعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان ، عن حملها من زوجها الموسيقي ترافيس باركر بطريقة لافتة وذلك خلال حضورها حفله مع فرقة "Blink-182".
تستمر الانتقادات التي تتعرض لها الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعد ان وجهت رسالة امس لـ الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، وتطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسب ما قالت.