غنى غندور تدخل القفص الذهبي مدنيا في قبرص

احتفلت مدونة الموضة اللبنانية غنى غندور بزواجها مدنيا يوم الثلاثاء من مصمم المجوهرات اللبناني جو عون في قبرص.

وفي التفاصيل، وثّقت غنى مقطع فيديو وصورا على حسابها عبر"إنستغرام"، أثناء دخولها مع زوجها لعقد الزواج المدنيّ في قبرص، وظهرت بفستان زفاف "أوف وايت"، قصير دون أكمام، كما اعتمدت طرحة قصيرة ومكياج ناعم.

وتفاعل الجمهور على الفيديو بشكل ملفت ،وانهالت التعليقات و رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، آملين لها حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها الجديد، بعد أن كانت مرتبطة من قبل طلال الداعوق ولها منه ابنتان.