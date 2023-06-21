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فن

ابنة وائل جسار تغني له في عيد الأب وهو يوجه لها كلام مؤثر

2023-06-21 | 02:54
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ابنة وائل جسار تغني له في عيد الأب وهو يوجه لها كلام مؤثر
ابنة وائل جسار تغني له في عيد الأب وهو يوجه لها كلام مؤثر

احتفلت ابنة الفنان اللبناني وائل جسار مارلين، بمناسبة عيد الأب، على طريقتها الخاصة، بعدما قدمت له أغنية بصوتها ركّزت على أهمية الدور الذي يلعبه الأب في حياة أبنائه.

وفي التفاصيل، ظهرت ابنة الفنان وائل جسار داخل الاستوديو وهي تؤدي أغنية "بنت أبويا" للفنانة هناء يسري، وتفاعلت مع كلمات الأغنية التي كانت تقرأها من هاتفها المحمول.
وأرفقت مارلين الفيديو الذي نشرته على حسابها الخاص عبر انستغرام بتعليق، جاء فيه: "بابا حبيبي أحببت أن أهديك هذه الأغنية بعيد الأب، إن شاءالله تعجبك، والله يخليك لنا وما يحرمنا منك، أحبك جداً".
واللافت في الموضوع، كان وجود زوجة الفنان وائل جسار إلى جانب ابنتها ميراي خلال تسجيل الأغنية.
من جهته، أعرب الفنان اللبناني عن سعادته بهذه المفاجأة، وأعاد نشر الفيديو عبر صفحته على فيسبوك وعلق: "يا حياة قلبي يا بابا، الله يخليلي اياكي. بحبك كتير".
 
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ابنة وائل جسار تغني له في عيد الأب وهو يوجه لها كلام مؤثر

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وائل جسار

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