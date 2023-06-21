هاني شاكر يخضع لـ عملية جراحية .. اليكم حالته الصحية

وشارك هاني شاكر مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ظهر فيها الى جانب الأطباء الذي أجروا له العملية الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكتب هاني في تعليقه على الصورة رسالة شكر الى الاطباء الذين اجروا له العملية.

من جهتها، طمأنت الفنانة نادية مصطفى الجمهور على حالة هاني شاكر الصحية، مؤكدة ان وضعه في تحسن وقد خرج من المستشفى، ويواصل عملية شفائه في منزله.