هاني شاكر يخضع لـ عملية جراحية .. اليكم حالته الصحية

وشارك هاني شاكر مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ظهر فيها الى جانب الأطباء الذي أجروا له العملية الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
وكتب هاني في تعليقه على الصورة رسالة شكر الى الاطباء الذين اجروا له العملية.
من جهتها، طمأنت الفنانة نادية مصطفى الجمهور على حالة هاني شاكر الصحية، مؤكدة ان وضعه في تحسن وقد خرج من المستشفى، ويواصل عملية شفائه في منزله.
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A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker)
A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker)
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موعد زواجها من خطيبها السوري ناريك ناربيكيان، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام نواعم".
اعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان ، عن حملها من زوجها الموسيقي ترافيس باركر بطريقة لافتة وذلك خلال حضورها حفله مع فرقة "Blink-182".
تستمر الانتقادات التي تتعرض لها الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعد ان وجهت رسالة امس لـ الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، وتطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسب ما قالت.