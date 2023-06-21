رزان جمال تظهر بـ شعر قصير بعد نهاية مسلسل "الثمن" .. هل تخلت عن شعرها الطويل؟

وتساءل الجمهور عما اذا كانت رزان تخلت عن شعرها الطويل بعد نهاية المسلسل كـ اطلالة جديدة ام انها تلعب دورا جديدا، مستغربين اطلالتها.

والحقيقة ان رزان لم تقص شعرها، بل وضعت الشعر المستعار القصير الذي وضعته سارة ابي كنعان خلال الحلقات الاخيرة من المسلسل.