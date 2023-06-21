نداء شرارة ترد على تدني أسعار تذاكر حفلها في الأردن مقابل حفل وائل كفوري: انا المسؤولة

ردت الفنانة الأردنية نداء شرارة على سؤال انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "كيف تكون تذكرة وائل كفوري ب 450 دينار، بينما تذكرة نداء شرارة ب 15 دينار فقط".

وفي التفاصيل، نشرت نداء شرارة على حسابها عبر الفيسبوك :" انا المسؤول. وانا اللي بطلب تكون اسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كل الناس تقدر تحضر".

وأضافت شرارة: " ولو علي بخلي كل الناس تحضر ببلاش انا بنت الاردنيين وهم دعموني، كل انسان عنده هدف وانا هدفي ليس المال هدفي افرحهم "، واوضحت نداء ان حفلاتها بالاردن، باستثناء المهرجانات غالبا تكون من تنظيمها، وأكدت رفضها لرفع سعر التذاكر.

وتابعت نداء: "بحب كل الناس تيجي وتستمتع بالحفلات اللي جمهورها جاي يحضر ببلاش وبحس وقتها قديش عندي شعبية مش مجرد حدا مشهور وخلص".

وختمت شرارة منشورها بالقول " النظرة المأخوذة عن الفنان الاردني انه مظلوم، ياريت نغيرها أحنا، بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا اسعار التيكتات بتكون مرتفعة وهاد مش بإيدنا لأنو بطبيعة الحال اي فنان رح يجي من برا تكلفته عالية جدا على القائمين على الحفل لذلك يتم رفع سعر التيكت ..اهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الامن والامان وتضل الاردن بخير وحب وفرح ".