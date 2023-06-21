كورتني كارداشيان تعلن حملها بطريقة غير متوقعة

تستمر الانتقادات التي تتعرض لها الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعد ان وجهت رسالة امس لـ الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية ​بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، وتطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسب ما قالت.