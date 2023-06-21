كورتني كارداشيان تعلن حملها بطريقة غير متوقعة

وفي التفاصيل، رفعت كورتني لافتة كتب عليها "ترافيس أنا حامل" خلال الحفل، لتعلن بذلك حملها بطفلها الأوّل من باركر وتفاجئ الجميع.
وكردة فعل من ترافيس، قفز الأخير عن المسرح مسرعاً، وشق طريقه نحو كورتني، الامر الذي نال اعجاب الجميع.
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A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)
A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)
كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن موعد زواجها من خطيبها السوري ناريك ناربيكيان، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام نواعم".
تستمر الانتقادات التي تتعرض لها الممثلة السورية سلاف فواخرجي بعد ان وجهت رسالة امس لـ الاعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعد تصريحاتها الاخيرة عن اللاجئين السوريين، اذ عبرت عن انزعاجها من لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان بعدما لم يتعرف على "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، وتطور الحديث بينهما ليرد "لبنان محافظة سورية" حسب ما قالت.
توفي مغني الرابر الاميركي المعروف باسم بـ بيغ بوكي نهاية الأسبوع ، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس.