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فن

حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد زوجته.. وهذه هي التهمة

2023-06-21 | 08:23
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حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد زوجته.. وهذه هي التهمة
حسن شاكوش يتقدم ببلاغ ضد زوجته.. وهذه هي التهمة

تقدم محامي مؤدي المهرجانات المصرية حسن شاكوش، ببلاغ للنائب العام ضد أسرة زوجته ريم طارق، اتهمهم فيه بالتعدي عليه وسبه بعبارات خادشة للحياء، أمام جميع الجيران.


وفي التفاصيل، ذكر البلاغ المقدم من حسن شاكوش أن أسرة زوجته قامت بتاريخ 21 أيار الجاري، بالتعاون مع أشخاص آخرين، بالتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات لاذعة وخادشة قائلين: "حسن شاكوش طلع مبيعرفش".
كما تقدم حسن شاكوش بمجموعة من المستندات تضم فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم سببت له أضرارا نفسية ومعنوية ومادية، ومطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.
وكانت النيابة قد قررت الخميس استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.
كما أكد محمد أبوالعلا محامي حسن شاكوش أن موكله اتهم زوجته ووالدها بأنهم شهروا به، وقاموا بتزوير محرر رسمي بأنها لم يسبق لها الزواج؛ حيث قامت الزوجة بإخفاء البيانات، مؤكدًا أن المأذون حصل على البيانات من حسن شاكوش وريم طارق بشكل منفرد لكل منهما، وبطاقة ريم مكتوب فيها آنسة؛ ولم تقدم قسيمة الطلاق للمأذون.
 
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