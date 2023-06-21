فنانة مصرية تكشف تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد العملية الجراحية

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، في تصريح خاص لـ"لها" تفاصيل العملية الجراحية مؤكدةً أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر جيدة وأنه غادر المستشفى بالفعل، بعدما خضع لجراحة استئصال جزء من القولون عقب إصابته بالتهابات حادة فيه، وأن الجراحة أُجريت منذ أسبوع ولم يُعلَن عنها تلبيةً لرغبة الفنان الكبير حتى لا يقلق جمهوره عليه، وهو الآن في المنزل.وكان هاني شاكر قد كشف عن العملية الجراحية من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أرفقه بصور له من داخل المستشفى، وقدّم من خلاله الشكر للطاقم الطبي الذين شاركوا في إجراء العملية الجراحية.