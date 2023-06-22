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فن

فنانة مصرية شهيرة تعود للسينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات

2023-06-22 | 03:09
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فنانة مصرية شهيرة تعود للسينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات
فنانة مصرية شهيرة تعود للسينما بعد غياب أكثر من أربع سنوات

أفادت مجلة "لها" بأن الفنانة المصرية سماح أنور تعاقدت أخيراً على عمل سينمائي لتعود به إلى شاشة السينما، بعد غياب أكثر من أربع سنوات، منذ قدّمت آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019.


وفي التفاصيل وفقاً للمجلة، الفيلم الجديد يحمل عنوان "قمر"، وهو يُعدّ التعاون الأول بين سماح أنور وشركة "روتانا"، وتعقد سماح حالياً جلسات عمل استعداداً لبدء التصوير في أقرب وقت.
وكانت سماح قد تغيّبت لفترة طويلة عن الساحة الفنية لتعود بأعمال عدة بدأتها بفيلم "استدعاء ولي عمرو"، ثم توالت الأعمال الدرامية حيث قدّمت مسلسل "الليلة واللي فيها"، ثم شاركت في بطولة مسلسل "الصندوق".
كما تنتظر سماح انور الانتهاء من تصوير مسلسل  "بطن الحوت"، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي في اللحظات الأخيرة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين فيه.
 
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