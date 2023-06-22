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فن

القاء القبض على زوج بوسي بتهمة سرقة طليقها

2023-06-22 | 05:11
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القاء القبض على زوج بوسي بتهمة سرقة طليقها
القاء القبض على زوج بوسي بتهمة سرقة طليقها

القت الشرطة المصرية القبض على رجل الأعمال ومصفف الشعر هشام ربيع، زوج الفنانة بوسي، بتهمة اختلاس 8 ملايين جنيه من طليقته والاعتداء عليها.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ربيع تم نقله إلى قسم الشرطة في منطقة المقطم بعد اعتقاله وأمرت الشرطة المصرية ببدء التحقيقات السريعة في هذه الواقعة.

وكان طليق بوسي، الذي يعمل كمنتج فني، قدم بلاغًا في قسم شرطة المقطم، اتهم فيه زوج الفنانة الحالي وشخصين آخرين بسرقة إيصالات أمانة وشيكات بنكية بقيمة 8 ملايين جنيه مصري.

وبعج سماع النيابة الجزئية في المقطم لأقوال بوسي حول الحادثة، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط البنك، تبين أن طليق بوسي ذهب إلى البنك لإنهاء معاملة مالية مع زوجها، وفوجئ بوجود ثلاثة أشخاص سرقوا الشيكات دون علمه وفروا هاربين.

كما اعترف هشام ربيع واثنان آخران بتورطهم في التنفيذ الواقعة بعد التحقيق معهم، وتم وضعهم ايداعهم السجن لمدة 4 أيام لمواصلة التحقيقات.

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فن

هشام ربيع

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