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فن

نيمار يعتذر من حبيبته على الملأ.. هذا ما قاله

2023-06-22 | 04:56
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نيمار يعتذر من حبيبته على الملأ.. هذا ما قاله
نيمار يعتذر من حبيبته على الملأ.. هذا ما قاله

اعتذر اللاعب البرازيلي نيمار من حبيبته عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي ، بمنشور على حسابه عبر "إنستغرام".

وفي التفاصيل، اعترف نيمار في منشوره المطول أنه ارتكب خطأً كبيرا بحق برونا، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وكتب نيمار: "أنا أفعل هذا لك ولعائلتنا.. أنا أحتاجك في حياتي وهذا التبرير لا يبرر أخطائي".
وأضاف: "لقد اعتذرت لك بالفعل عن أخطائي، لكنني أشعر أن عليَّ الاعتذار لك علنا وأمام الجميع".
وتابع نيمار: "لقد عانيت كثيرا لتكوني إلى جانبي دائما.. أنت المرأة التي أحلم بها.. لا أستطع تخيل نفسي من دونك".
واختتم لاعب باريس سان جيرمان منشوره قائلا: "لا أعلم ما إذا كنا سنعمل على تحسين علاقتنا، لكنني أريد أن نجرب معا كي نصل لهدفنا، وسيفوز حبنا لطفلنا.. أحبك".
ورجح كثيرون أن نيمار قد أقدم على خيانة أم طفله؛ وهذا ما جعله يعتذر منها علنا أمام الجميع.
 
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