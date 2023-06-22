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فن

ماغي بو غصن تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل “للموت”

2023-06-22 | 10:11
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ماغي بو غصن تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل “للموت”
ماغي بو غصن تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل “للموت”

أعربت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن اشتياقها لمسلسلها "للموت"، الذي عرض في رمضان الفائت، من خلال نشر مقطع فيديو يوثِّق كواليس مؤثرة وفكاهية تجمعها بطاقم التصوير.

وفي التفاصيل، شاركت ماغي متابعيها على حسابها عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو يتضمن مجموعة من اللقطات التي وقعت في الكواليس، إذ تظهر في إحداها تتعلم قيادة الدراجة النارية في أزقة الشوارع المعبدة.
وفي لقطة أخرى، ظهرت ماغي تعانق زميلتها الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، التي جسدت شخصية “جاكو” في المسلسل، وقالت: “الست فاطمة أهم ممثلة وأنا كتير مبسوطة إني بمثل معها.. بعيشك يا فطمة بتعقدي”.
 
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ماغي بو غصن تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل “للموت”

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