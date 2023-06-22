ماغي بو غصن تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل “للموت”

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صورة نُسبت للممثلة السورية هبة نور، اغضبت الجمهور اذ ظهرت نور فيها بإطلالة جريئة، ما دفع الاخيرة الى الخروج عن صمتها والتأكيد ان الصورة مزيفة مهددة من قاموا بتركيبها " بشكل وقح ومسيء" حسب وصفها.
خرجت الممثلة السورية ميرنا شلفون بتصريح غير مباشر، وذلك ردًا على دفاع زميلتها الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، واصفة ما قالته الأحمدية بأنه "لا يمكن أن يمر مرور الكرام."
لا زال خبر وفاة الممثل السوري محمد قنوع صادما على كل من احبه او عرفه او حتى تابع اعماله، الا ان الصدمة الاكبر كانت لابنتيه ماسة و مايا اللتان فقدتا ابا حنونا وصديقا وسندا.