شيماء سيف تكشف حقيقة صورها بوزن منخفض

ونفت شيماء خسارتها للوزن بفيديو نشرته على حسابها عبر "انستغرام" قالت فيه: "أنا لم أخسر وزني.. لكل الأشخاص اللي عم يسألوني بشأن خسارتي للوزن بقلكم أنا ما خسرتش وزني زي ما انتو شايفين".وأوضحت أن الصور التي جرى تصميمها بتقنية الذكاء الإصطناعي شجعتها على اتخاذ قرار بشأن التخلص من وزنها الزائد، مضيفة: "وبشكر الاشخاص اللي صممولي الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي عشان شجعوني اتخذ قرار إني أخسر وزني.. لأن الصور معمولين بطريقة جميلة جداً".وختمت شيماء الفيديو موجهة الشكر لجمهورها الذين علقوا على الصور بطريقة لطيفة وقالوا إنها جميلة بكلتا الحالتين، قائلة: "وبشكر جمهوري ومتابعيني اللي قالوا عليي اني حلوة بكل حالاتي انتو عيونكم حلوة وبشكركم جداً".